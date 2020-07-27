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Анчелотти считает долгом «Милана» продление контракта с Ибрагимовичем

13:30
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поддержал решение своего бывшего клуба «Милана» продлить контракт со Стефано Пиоли. Также он считает, что клуб должен заключить новое соглашение с 38-летним Златаном Ибрагимовичем.

— Продление контракта с Ибрагимовичем — это не просто правильное решение, это долг, — цитирует Radio Rai Анчелотти. — Он все еще незаменимый игрок. Думаю, они сделали правильно, продлив контракт с Пиоли. Он проделал отличную работу и вытащил команду из кризиса.

Шведский форвард присоединился к «Милану» в начале 2020 года. В 18 матчах чемпионата и Кубка Италии он отметился 8 мячами.

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