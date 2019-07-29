Анчелотти рассказал о том, как отнесся к срыву трансфера Пепе в "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что не расстроен срывом трансфера в клуб полузащитника "Лилля" Николя Пепе.

- Я не люблю говорить об игроках других команд, но могу сказать вам, что я не расстроен, - цитирует Football Italia Анчелотти. - Трансферное окно будет открыто еще довольно долго. У нас есть хорошие игроки, которые еще находятся в отпуске. Например, это Аллан, Кулибали и Фабиан Руис. Мы ищем новых игроков, и, если у нас будет возможность, обязательно кого-то приобретем.

Как сообщалось ранее, на игрока, помимо "Арсенала" претендуют "Ливерпуль" и "Интер".

24-летний ивуариец забил 23 гола в 41 матче прошлого сезона. Его контракт с "Лиллем" действует до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимоcть, по данным Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

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