Анчелотти попрощался с «Наполи»

Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти попрощался с клубом.

— Все мои благодарности клубу, его сотрудникам, моим игрокам, моим коллегам и президенту за предоставленную мне возможность жить в таком замечательном городе, как Неаполь. Вперед, «Наполи»! — написал Анчелотти в Twitter.

Руководство «Наполи» уволило Анчелотти после победы в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов над «Генком» (4:0). В серии А клуб из Неаполя после длительной серии без побед с середины октября занимает 7-е место.

Кандидатом на пост главного тренера команды называется Дженнаро Гаттузо.