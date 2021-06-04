Анчелотти отказал «Интеру» из уважения к «Милану»

Перед назначением главным тренером «Реала» Карло Анчелотти предлагали аналогичную должность в «Интере», сообщает Corriere dello Sport.

Однако итальянский специалист отказал чемпиону страны из-за того, что не хотел оскорбить «Милан», в котором провел длительный период.

Напомним, Анчелотти выступал за «Милан» в 1987-1992 годах, выиграв в его составе 9 трофеев. Он вернулся в клуб в качестве тренера, где проработал с 2001 по 2009 год. С Анчелотти во главе «Милан» выиграл 8 трофеев, включая победу в Серии А и две победы в Лиге чемпионов.

1 июня Анчелотти возглавил «Реал», куда ушел из «Эвертона».