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Анчелотти отказал «Интеру» из уважения к «Милану»

21:55
Карло Анчелотти. Фото AFP
Карло Анчелотти. Фото AFP
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Перед назначением главным тренером «Реала» Карло Анчелотти предлагали аналогичную должность в «Интере», сообщает Corriere dello Sport.

Однако итальянский специалист отказал чемпиону страны из-за того, что не хотел оскорбить «Милан», в котором провел длительный период.

Напомним, Анчелотти выступал за «Милан» в 1987-1992 годах, выиграв в его составе 9 трофеев. Он вернулся в клуб в качестве тренера, где проработал с 2001 по 2009 год. С Анчелотти во главе «Милан» выиграл 8 трофеев, включая победу в Серии А и две победы в Лиге чемпионов.

1 июня Анчелотти возглавил «Реал», куда ушел из «Эвертона».

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