Анчелотти — о переходе Роналду в «МЮ»: «Он возвращается в команду, которую очень любит»
20:10
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о переходе форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса».
«То, что Роналду возвращается в команду, которую очень любит, в которой прекрасно выступал в течение долгого времени, — хорошие новости.
У меня хорошие отношения с тренером «МЮ», как и с самим клубом», — цитирует Анчелотти Sky Sports.
Напомним, Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. В мадридский клуб он перешел именно из «Манчестер Юнайтед».
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