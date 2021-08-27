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Анчелотти — о переходе Роналду в «МЮ»: «Он возвращается в команду, которую очень любит»

20:10
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о переходе форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса».

«То, что Роналду возвращается в команду, которую очень любит, в которой прекрасно выступал в течение долгого времени, — хорошие новости.

У меня хорошие отношения с тренером «МЮ», как и с самим клубом», — цитирует Анчелотти Sky Sports.

Напомним, Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. В мадридский клуб он перешел именно из «Манчестер Юнайтед».

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Иван Шитик все материалы автора

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