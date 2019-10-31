Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

Анчелотти дисквалифицирован на один матч

20:08
Теги:

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти получил дисквалификацию на один матч, сообщает Football Italia. Он был удален в матче 10-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (2:2) за споры с арбитрами. Тренер считал, что в ворота соперников нужно было назначить пенальти и вышел на поле.

Таким образом, Анчелотти на сможет руководить командой в матче против «Ромы», который состоится 2 ноября в Риме. Начало в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир