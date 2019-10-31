Анчелотти дисквалифицирован на один матч

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти получил дисквалификацию на один матч, сообщает Football Italia. Он был удален в матче 10-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (2:2) за споры с арбитрами. Тренер считал, что в ворота соперников нужно было назначить пенальти и вышел на поле.

Таким образом, Анчелотти на сможет руководить командой в матче против «Ромы», который состоится 2 ноября в Риме. Начало в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр