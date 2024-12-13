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Сегодня, 16:43

Анчелотти, Аллегри или Монтелла могут возглавить «Рому» летом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Рома» занимается поиском нового главного тренера команды, сообщает журналист Анджело Манджанте.

По информации источника, руководство римлян хочет назначить итальянца следующим главным тренером команды. В шорт-лист входят Карло Анчелотти («Реал»), экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и Винченцо Монтелла (сборная Турции), который ранее уже работал в «Роме».

Назначение ожидается в конце сезона. Действующий тренер римлян Клаудио Раньери в конце сезона покинет пост и получит руководящую должность в клубе.

После 15 матчей «Рома» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской серии А.

Винченцо Монтелла
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Рома
Клаудио Раньери
Массимилиано Аллегри
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«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Тикнизян летом мог оказаться в «Комо»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 15 11 1 3 38-17 34
2
 Наполи 15 10 2 3 21-10 32
3
 Фиорентина 14 9 4 1 28-10 31
4
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
5
 Лацио 15 10 1 4 30-17 31
6
 Ювентус 15 6 9 0 24-10 27
7
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
8
 Болонья 14 5 7 2 20-18 22
9
 Удинезе 15 6 2 7 18-22 20
10
 Эмполи 15 4 7 4 14-15 19
11
 Рома 15 4 4 7 18-21 16
12
 Торино 15 4 4 7 16-20 16
13
 Дженоа 15 3 6 6 13-24 15
14
 Парма 15 3 6 6 21-25 15
15
 Кальяри 15 3 5 7 15-25 14
16
 Лечче 15 3 4 8 8-26 13
17
 Комо 15 2 6 7 16-28 12
18
 Верона 15 4 0 11 18-37 12
19
 Монца 15 1 7 7 13-19 10
20
 Венеция 15 2 3 10 13-27 9
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38 тур
13.12 22:45
Эмполи – Торино
 - : -
14.12 17:00
Кальяри – Аталанта
 - : -
14.12 20:00
Удинезе – Наполи
 - : -
14.12 22:45
Ювентус – Венеция
 - : -
15.12 14:30
Лечче – Монца
 - : -
15.12 17:00
Болонья – Фиорентина
 - : -
15.12 17:00
Парма – Верона
 - : -
15.12 20:00
Комо – Рома
 - : -
15.12 22:45
Милан – Дженоа
 - : -
16.12 22:45
Лацио – Интер
 - : -
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 10
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 9
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 9 2 2
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 14 1 4
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 11 1 3
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