Американские бизнесмены хотят инвестировать в «Рому»

Американский консорциум Friedkin Group намерен инвестировать в «Рому», сообщают итальянские СМИ.

По данным Il Tempo, компания изучает финансовое состояние клуба. Пока неизвестно, собирается ли Friedkin Group приобрести контрольный пакет акций или просто инвестировать в новый стадион клуба. Издание указывает, что нынешний владелец «Ромы» Джеймс Палотта оценивает стоимость клуба как минимум в миллиард евро.

Friedkin Group заработала свой капитал на продаже автомобилей Toyota в США. Состояние ее главы Дэна Фридкина оценивается в 4,2 миллиарда долларов.

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