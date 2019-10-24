Американские бизнесмены хотят инвестировать в «Рому»
12:46
Американский консорциум Friedkin Group намерен инвестировать в «Рому», сообщают итальянские СМИ.
По данным Il Tempo, компания изучает финансовое состояние клуба. Пока неизвестно, собирается ли Friedkin Group приобрести контрольный пакет акций или просто инвестировать в новый стадион клуба. Издание указывает, что нынешний владелец «Ромы» Джеймс Палотта оценивает стоимость клуба как минимум в миллиард евро.
Friedkin Group заработала свой капитал на продаже автомобилей Toyota в США. Состояние ее главы Дэна Фридкина оценивается в 4,2 миллиарда долларов.
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