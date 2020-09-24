Альваро Мората: «Я всегда чувствовал привязанность к «Ювентусу»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората прокомментировал свое возвращение в команду.

— Вернуться сюда — прекрасное чувство, — приводит пресс-служба «Ювентуса» слова Мораты. — Всегда чувствовал привязанность к «Ювентусу», сейчас я счастлив. Мой первый период здесь прошел великолепно, но я убежден, что стал сильнее и вырос во многих аспектах. Уверен, что это будет еще одно замечательное приключение. Я всегда буду готов играть за «Ювентус». Это великий клуб и семья. В место, которое чувствуешь домом, всегда приятно возвращаться.

Ранее стало известно, что 27-летний испанец перешел в «Ювентус» на правах аренды из «Атлетико». Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один. Итальянский клуб заплатит за игрока 10 миллионов евро. Также соглашение предусматривает возможность выкупа контракта за 45 миллионов.