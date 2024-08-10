Мората — о трансфере в «Милан»: «Меня не волнуют голы, я хочу побеждать»

Нападающий «Милана» Альваро Мората рассказал о своих целях в итальянском клубе.

«Милан» объявил о переходе 31-летнего испанца в июле. Он подписал контракт сроком на четыре года — до 30 июля 2028-го.

«Я хочу побеждать. Мне все равно, если я забью 50-60 голов. Есть игроки, которые забивают миллион голов, а потом ничего не выигрывают. Нужно побеждать. Это командная игра, а здесь очень много хороших футболистов. Голы меня не волнуют, я хочу, чтобы клуб получил вторую звезду и вошел в историю», — приводит слова Мораты AS.

На счету «Милана» 19 титулов в чемпионате Италии. Команда получит вторую звезду над эмблемой, если завоюет 20-е чемпионство.