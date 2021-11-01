Аллегри жестко раскритиковал игроков «Ювентуса» после поражения от «Вероны»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подверг жесткой критике игроков туринской команды после поражения от «Вероны» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии, сообщает Tuttosport.
По информации источника, недовольство тренера вызвала игра Адриена Рабьо, Деяна Кулушевского, Родриго Бентанкура, Альваро Мораты, Мойзе Кина и Артура.
По мнению Аллегри в прошедшей встрече игроки должны были действовать намного острее.
По решению 54-летнего итальянца футболисты туринской команды будут находиться на тренировочной базе клуба с 1 по 6 ноября из-за неудовлетворительных результатов команды.
2 ноября «Ювентусу» встретится с «Зенитом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Турине. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.
После 11 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 15 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. После трех туров группового этапа Лиги чемпионов туринцы с девятью баллами возглавляют группу H.
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