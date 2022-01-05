Аллегри заявил, что Мората не покинет «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что нападающий Альваро Мората не покинет команду.

«Мы с ним пообщались. Я сказал ему, что он точно не уйдет, потому что ему на замену пришлось бы брать одного из 4-5 лучших нападающих мира. Альваро остается, он полон энтузиазма. Вопрос закрыт», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Ранее появилась информация, что в услугах Мораты заинтересованы в «Барселоне». Главный тренер команды Хави звонил ему для обсуждения трансфера.

Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 29-летний испанец провел 18 матчей за команду в серии А, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.