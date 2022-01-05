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Аллегри заявил, что Мората не покинет «Ювентус»

17:08
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что нападающий Альваро Мората не покинет команду.

«Мы с ним пообщались. Я сказал ему, что он точно не уйдет, потому что ему на замену пришлось бы брать одного из 4-5 лучших нападающих мира. Альваро остается, он полон энтузиазма. Вопрос закрыт», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Ранее появилась информация, что в услугах Мораты заинтересованы в «Барселоне». Главный тренер команды Хави звонил ему для обсуждения трансфера.

Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 29-летний испанец провел 18 матчей за команду в серии А, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2022/01/05/juventus-napoli-allegri-conferenza-video

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Екатерина Савостина все материалы автора

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