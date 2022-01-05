Аллегри заявил, что Мората не покинет «Ювентус»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что нападающий Альваро Мората не покинет команду.
«Мы с ним пообщались. Я сказал ему, что он точно не уйдет, потому что ему на замену пришлось бы брать одного из 4-5 лучших нападающих мира. Альваро остается, он полон энтузиазма. Вопрос закрыт», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.
Ранее появилась информация, что в услугах Мораты заинтересованы в «Барселоне». Главный тренер команды Хави звонил ему для обсуждения трансфера.
Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 29-летний испанец провел 18 матчей за команду в серии А, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2022/01/05/juventus-napoli-allegri-conferenza-video
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю