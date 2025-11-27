Аллегри: «Милан» работает над продлением контракта Меньяна»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о будущем голкипера команды Майка Меньяна.

Действующий контракт 30-летнего француза истекает летом 2026 года. С января он сможет свободно вести переговоры с другими клубами.

«Он всегда был одним из самых сильных вратарей, поэтому я не удивляюсь его успехам. Что касается его контракта, клуб работает над этим, чтобы обеспечить нам стабильность», — приводит слова Аллегри журналист Джанлука Ди Марцио.

Меньян выступает за «Милан» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил девять мячей и семь раз отыграл на ноль.