Аллегри заявил, что его уход - правильное решение для "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 37-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1) рассказал, почему он покинет команду по окончании сезона. "Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии, по окончании матча "Юве" получил чемпионский кубок.

- Я говорил с президентом после матча с "Аяксом", и мы планировали продолжать сотрудничество. Но в последние шесть недель мы сообща пришли к одному и тому же выводу, - цитирует специалиста Football Italia. - У нас не было разговора о контракте, но я понял, что для блага "Ювентуса" нужно двигаться дальше и делать изменения. В противном случае мы могли бы столкнуться с проблемами в сентябре или октябре в следующем сезоне. Поэтому лучше всего было уйти на пике. Мне рассказали утром в пятницу. Когда в четверг вечером я покинул встречу с клубом, я знал, что уже не буду тренировать "Ювентус". Мне не сказали об этом, я просто знал. У меня нет намерения делать перерыв на год. Если у меня не будет другого выхода, то я сделаю перерыв. Но моя идея в том, чтобы найти проект, который меня убедить. Жизнь полна сюрпризов, нужно быть готовым ко всему.

Под руководством Массимилиано Аллегри "Ювентус" пять раз выиграл чемпионат Италии, четыре раза - Кубок страны и дважды - Суперкубок. Дважды команда выходила в финал Лиги чемпионов.

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