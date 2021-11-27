Аллегри: «Ювентус» борется за место в четверке»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (0:1).

«Мы создали достаточно моментов, но не смогли их реализовать. Зато у «Аталанты» был только один удар в створ ворот. И тот после нашей ошибки. Но, как мы все понимаем, значением имеет только итоговый счет на табло.

У нас бывают сложности с голами, но в начале сезона говорили, что это сильнейшая команда, которая просто обязана брать скудетто. Я всегда отмечал, что это неправильно.

Мы боремся за место в четверке. Мы должны быть реалистами. Если «Юве» идет на таком месте после 14 туров, значит, таков наш нынешний уровень», — цитирует Аллегри Football Italia.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» занимает 4-е место, набрав 28 очков в 14 матчах. «Ювентус» идет на 8-й позиции: 21 очко после 14 игр.