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Аллегри высказался об игре Рэмзи в матче с «Монцей»

08:55
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил игру полузащитника Аарона Рэмзи в товарищеском матче с «Монцей» (2:1)

«Рэмзи играл очень хорошо перед защитой, и я думаю, что в этой роли он действительно может стать важным игроком. Он уже видит подходящие возможности, хорошо чувствует геометрию поля и может владеть мячом больше, чем на переднем крае», — цитирует Аллегри Mediaset.

В сезоне-2020/2021 Рэмзи провел 22 матча в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.mediasetplay.mediaset.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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