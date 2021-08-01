Аллегри высказался об игре Рэмзи в матче с «Монцей»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил игру полузащитника Аарона Рэмзи в товарищеском матче с «Монцей» (2:1)

«Рэмзи играл очень хорошо перед защитой, и я думаю, что в этой роли он действительно может стать важным игроком. Он уже видит подходящие возможности, хорошо чувствует геометрию поля и может владеть мячом больше, чем на переднем крае», — цитирует Аллегри Mediaset.