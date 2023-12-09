Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 03:44

Аллегри: «Мы можем говорить об амбициях на Скудетто, но кроме этого нужно добиваться результатов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Наполи» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Италии высказался о чемпионской гонке в серии А.

«Мы можем даже в раздевалке говорить, что у нас есть амбиции выиграть Скудетто, но нужно добиваться результатов. Нет смысла говорить о том, что может случиться, нужно сосредоточиться на том, что есть. Чем больше мы так играем, как с «Наполи», тем больше мы добиваемся нужных результатов, тем больше отдаляемся от пятого места и тем больше не отстаем от лидеров. Мои игроки стремятся совершенствоваться, очень скромны и знают свои пределы. Тот факт, что мы не теряем голову из-за ошибок, уже является большим шагом вперед», — цитирует Football Italia Аллегри.

«Ювентус» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Наполи» идет на 5-й строчке — 24 очка.

Игроки &laquo;Ювентуса&raquo; рады победе. «Ювентус» обыграл «Наполи» и подтвердил чемпионские амбиции. Невероятный промах Хвичи стал переломным моментом
Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
Читайте также
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Полянский обвинил США в препятствовании прекращения огня в секторе Газа
ВС РФ уничтожили в ДНР военных ВСУ с американскими шевронами
ВС РФ уничтожили в ДНР военных ВСУ с американскими шевронами
Адвокат сына Байдена назвал новое дело против него политически мотивированным
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маккенни: «Скудетто будет вишенкой на торте для «Ювентуса»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
2
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.12 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 0
9.12 17:00
Верона – Лацио
 - : -
9.12 20:00
Аталанта – Милан
 - : -
9.12 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
10.12 14:30
Фрозиноне – Торино
 - : -
10.12 17:00
Монца – Дженоа
 - : -
10.12 20:00
Салернитана – Болонья
 - : -
10.12 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
11.12 20:30
Эмполи – Лечче
 - : -
11.12 22:45
Кальяри – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости