Аллегри: «Влахович обладает отменными лидерскими качествами»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 27-го утра чемпионата Италии против «Эмполи» (3:2).

«Квота очков для скудетто — 84-85 баллов, и потому наши цели не меняются — это, прежде всего, место в четверке. Мы должны улучшить контроль мяча, но сегодня мне понравилась готовность игроков идти на самопожертвование. Мне понравился дух. Влахович обладает отменными лидерскими качествами», — цитирует Аллегри La Gazzetta Dello Sport.

После этой встречи Влахович вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии. Серб забил 20 голов.

«Ювентус» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.