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Сегодня, 23:20

Аллегри: «Влахович обладает отменными лидерскими качествами»

Аллегри отметил лидерские качества нападающего Влаховича
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 27-го утра чемпионата Италии против «Эмполи» (3:2).

«Квота очков для скудетто — 84-85 баллов, и потому наши цели не меняются — это, прежде всего, место в четверке. Мы должны улучшить контроль мяча, но сегодня мне понравилась готовность игроков идти на самопожертвование. Мне понравился дух. Влахович обладает отменными лидерскими качествами», — цитирует Аллегри La Gazzetta Dello Sport.

После этой встречи Влахович вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии. Серб забил 20 голов.

«Ювентус» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Душан Влахович
ФК Эмполи
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
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Чемпионат Италии: «Лацио» — «Наполи», «Ювентус» обыграл «Эмполи» и другие матчи 27-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
2
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
17
 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
18
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:05
Салернитана – Болонья
 1 : 1
26.02 20:05
Эмполи – Ювентус
 2 : 3
26.02 22:50
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
27.02 14:35
Торино – Кальяри
 - : -
27.02 17:05
Верона – Венеция
 - : -
27.02 20:05
Специя – Рома
 - : -
27.02 22:50
Лацио – Наполи
 - : -
28.02 22:50
Аталанта – Сампдория
 - : -
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Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 22 1 4
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