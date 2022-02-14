Аллегри считает, что «Интер» станет чемпионом

Главный тренер «Ювентуа» Массимилиано Алегри заявил, что «Интер» станет чемпионом Италии в нынешнем сезоне. Об этом он сказал после матча с «Аталантой» (1:1).

«Интер» выиграет скудетто", — цитирует специалиста Forza Juventus.

На данный момент в серии А лидирует «Милан». Команда набрала 55 очков. У «Интера» на очко меньше при матче в запасе. Третьим идет «Наполи» — 53 очка.

«Ювентус» расположился на четвертой позиции (46 очков). «Аталанта» с 44 очками идет пятой.