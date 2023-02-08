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Сегодня, 04:03

Аллегри считает целью «Ювентуса» на сезон попадание в верхнюю половину таблицы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press

Главный тренере «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Салернитаной» (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии отметил, что команде необходимо набрать еще 14 очков, чтобы спастись от вылета.

«Я смотрю на реальность ситуации. Мы набрали 41 очко, но у нас есть только 26, так что для достижения 40 и безопасности нам нужно еще 14, а там посмотрим, где мы. Теперь я думаю, что мы на одном уровне с Монцей, цель состоит в том, чтобы попасть в верхнюю половину таблицы», — цитирует Football Italia Аллегри.

Ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Затем сообщалось, что с клуба могут снять еще 20 очков.

Сейчас туринская команда занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 26 очков.

7&nbsp;февраля. &laquo;Салернитана&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. «Ювентус» разгромил «Салернитану»

Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 21 11 6 4 37-17 39
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
11
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
12
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
13
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 0 : 2
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 2 : 0
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 1 : 0
5.02 14:30
Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 1 : 2
5.02 22:45
Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
Верона – Лацио
 1 : 1
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 2 : 2
7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
 0 : 3
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Интер

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