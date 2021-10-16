Аллегри рассказал о состоянии травмированных Дибала и Мораты
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков Пауло Дибала и Альваро Мораты.
«Мората восстановился. Он сможет принять участие в следующем матче. Дибала — нет.
С Дибалой нет никаких проблем, просто он соблюдает рекомендации врачей по срокам восстановления. Изначально предполагалось, что восстановление займет на несколько дней меньше, но иногда сроки могут меняться», — приводит слова тренера Football Italia.
17 октября «Ювентус» проведет матч в рамках 8-го тура чемпионата Италии против «Ромы».
«Рома» с 15 очками идет на четвертом месте, «Ювентус» набрав 11 очков занимает седьмую строчку в турнирной таблице серии А.
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