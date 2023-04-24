Аллегри рассказал, что летом 2021 года мог возглавить «Наполи»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что летом 2021 года мог возглавить «Наполи». Стороны вели переговоры, однако в итоги руководство сделало выбор в пользу Лучано Спаллетти.
«Де Лаурентис действительно хотел назначить меня в «Наполи», но в конечном итоге я сделал другой выбор», — заявил Аллегри на пресс-конференции.
«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, тогда как «Наполи» за семь туров до конца чемпионата нужно пять очков для того, чтобы выиграть чемпионат Италии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|31
|25
|3
|3
|67-21
|78
|
2
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|
3
|Ювентус
|31
|18
|5
|8
|47-26
|59
|
4
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|
5
|Милан
|31
|16
|8
|7
|51-37
|56
|
6
|Интер
|31
|17
|3
|11
|51-34
|54
|
7
|Аталанта
|30
|14
|7
|9
|48-35
|49
|
8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|
9
|Торино
|31
|11
|9
|11
|32-36
|42
|
10
|Удинезе
|31
|10
|12
|9
|42-39
|42
|
11
|Фиорентина
|31
|11
|9
|11
|37-36
|42
|
12
|Монца
|31
|11
|8
|12
|38-43
|41
|
13
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|
14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|
15
|Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|
16
|Лечче
|31
|6
|10
|15
|26-38
|28
|
17
|Специя
|31
|5
|12
|14
|26-49
|27
|
18
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|
19
|Кремонезе
|31
|3
|10
|18
|27-57
|19
|
20
|Сампдория
|31
|3
|8
|20
|20-52
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|21:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.04
|16:00
|
Салернитана – Сассуоло
|3 : 0
|22.04
|19:00
|
Лацио – Торино
|0 : 1
|22.04
|21:45
|
Сампдория – Специя
|1 : 1
|23.04
|13:30
|
Эмполи – Интер
|0 : 3
|23.04
|16:00
|
Монца – Фиорентина
|3 : 2
|23.04
|16:00
|
Удинезе – Кремонезе
|3 : 0
|23.04
|19:00
|
Милан – Лечче
|2 : 0
|23.04
|21:45
|
Ювентус – Наполи
|0 : 1
|24.04
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|29
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|21
|1
|0
Новости