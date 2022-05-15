Аллегри прокомментировал уход Кьеллини из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал уход защитника Джорджо Кьеллини из команды.

«Кьеллини, возможно, захочет попробовать что-то новое и отправится в МЛС. Возможно, он решит завершить карьеру после этого сезона. Решение в любом случае за ним», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Аллегри.

Кьеллини выступает за «Ювентус» с июля 2005 года. В сезоне-2021/22 итальянец провел 24 матча за команду и не отличился результативными действиями.

После поражения от «Интера» (2:4 д.в.) в финале Кубка Италии 37-летний футболист объявил, что уйдет из «Ювентуса» по окончании сезона.