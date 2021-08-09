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Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» в Кубке Гампера от «Барселоны»

07:10
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча Кубка Гампера против «Барселоны» (0:3).

«Команда провела хороший матч, особенно в первом тайме. Нам еще нужно работать и найти лучшую форму, но этот матч помог нам. Мы встречались с командой, которая опережала нас с точки зрения подготовки и провела больше товарищеских матчей, но в целом я доволен игрой, потому что нам удалось несколько раз пробить по воротам.

У нас будет еще один товарищеский матч с «Аталантой» на домашнем стадионе, чтобы завершить нашу предсезонную подготовку. Для нас будет важно подготовиться к игре 22 августа с «Удинезе», чтобы начать чемпионат с победы", — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

«Ювентус» проиграл в первом матче «Барселоны» после официального ухода Лионеля Месси. Голы забивали Мемфис Депай, Мартин Брэйтуэйт и Рики Пуч.

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Сергей Разин все материалы автора

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