Аллегри: «Мы должны принять реальность — «Ювентус» прямо сейчас является середняком»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Вероны» (0:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии.
«Слова сейчас не имеют значения, — приводит слова Аллегри DAZN. — Мы должны принять реальность — «Ювентус» прямо сейчас является середняком. Будем исправлять ситуацию. Если будем себя жалеть, это не поможет. Нужно сосредоточиться на делах, и тогда все решится само собой».
После 11 туров серии А «Ювентуса» набрал 15 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Верона» с 15 баллами идет на восьмой позиции.
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