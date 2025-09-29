Аллегри — о победе над «Наполи»: «Я счастлив, это была важная проверка»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (2:1).

«Я счастлив, это была важная проверка матчем против умелого соперника. Мы хорошо провели первый тайм, а во втором оборонялись вдесятером. Мы только в начале пути. Парни сыграли здорово.

Надо продолжать работать. Мы сделали маленький шаг вперед. Таких сложных матчей будет еще много, но если играть с таким боевым духом, то победить будет проще. У нас есть потенциал для того, чтобы добиться успеха», — приводит слова Аллегри DAZN.

«Милан» (12 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на первое место в серии А, обойдя «Наполи» (12) и «Рому» (12) по дополнительным показателям.

Неаполитанцы идут на второй строчке в турнирной таблице. У команды Антонио Конте прервалась серия из четырех подряд кряду в чемпионате.