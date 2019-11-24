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Аллегри посетил матч между «Миланом» и «Наполи»

14:25
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри присутствовал на матче 13-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Наполи» (1:1), сообщает Football Italia.

После финального свистка тренер пообщался с представителями неаполитанцев, в том числе с главой пресс-службы.

Руководство «Наполи» может рассматривать Аллегри в качестве потенциальной замены Карло Анчелотти, который уже не может привести свою команду к победе в шести играх подряд.

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