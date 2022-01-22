Аллегри подтвердил, что Рэмзи покинет «Ювентус» зимой

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи покинет туринский клуб в зимнее трансферное окно. Это подтвердил главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри.

«Аарон сейчас не работает с основой. Он покинет клуб», — цитирует тренера La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт футболиста и туринцев рассчитан до лета 2023 года.

В сезоне-2021/22 Рэмзи принял участие в 5 матчах «Ювентуса» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.