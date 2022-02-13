Аллегри поделился ожиданиями от матча «Ювентуса» с «Аталантой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед матчем 25-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» поделился ожиданиями от матча.

«От нас ждут прямого столкновения в борьбе за четвертое место. Это важный, но не решающий матч. Будет хорошая игра. «Аталанта» заслуживает бороться за место в топ-4, и она будет рассержена вылетом из Кубка Италии. Нам понадобится провести матч на высоком уровне», — цитирует Аллегри Football Italia.

Аллегри также высказался о новичке команды Душане Влаховиче, который в зимнее трансферное окно перешел в туринский клуб из «Фиорентины».

«С подписанием Влаховича мы получили игрока, которого нам не хватало. Все мы теперь работаем с другим энтузиазмом теперь», — добавил тренер.

«Аталанта» сыграет с «Ювентусом» дома, сегодня, 13 февраля. Начало — в 22.45 (мск).