Аллегри первым в истории Серии А набрал 1100 очков в качестве тренера

Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри установил рекорд чемпионата Италии по количеству набранных очков. 59-летний специалист стал первым тренером в истории Серии А, достигшим отметки в 1100 очков, сообщает Opta.

Аллегри установил рекорд после победы «Наполи» над «Торино» (1:0) в матче 12-го тура Серии А 21 ноября.

Второе место в историческом рейтинге занимает Лучано Спаллетти, под руководством которого команды набрали 1068 очков. Третьим идет Джан Пьеро Гасперини (1067). Пятерку замыкают Джованни Трапаттони (950) и Карло Анчелотти (948).

Аллегри первым преодолел отметку в 1000 очков в феврале 2024 года, когда возглавлял «Ювентус». За карьеру итальянец также тренировал «Кальяри» и «Милан», а с лета 2026 года работает в «Наполи».

При подсчете учитываются фактически набранные очки. В Серии А три очка за победу начисляются с сезона-1994/95, до этого команды получали по два.