Аллегри перед отставкой из «Ювентуса» посоветовал «избавиться от Роналду»

Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри посоветовал президенту клуба Андреа Аньелли продать форварда Криштиану Роналду.

По данным La Repubblica, специалист перед тем, как покинуть туринский клуб сказал функционеру, чтобы «Ювентус» продал португальца.

«Избавься от Роналду, он не дает команде расти», — сказал Аллегри.

Итальянский специалист покинул «Ювентус» в мае 2019 года. В этом сезоне команда набрала 62 балла в 30 тура серии А и занимает 3-е место. 35-летний Роналду в 27 матчах чемпионата Италии забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи.