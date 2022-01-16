Аллегри остался недоволен игрой «Ювентуса» в матче с «Удинезе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе своей команды в матче 22-го тура серии А с «Удинезе» (2:0).

«Мы морально и физически продержались 120 минут в матче за Суперкубок, но сегодня в определенный момент мы просто выключились. Так не стоит делать, мы должны быть всегда сосредоточены, тем более, когда на трибунах болельщики. Мы рисковали. Во втором тайме мы расслабились и потеряли концентрацию», — цитирует Аллегри Sky Sports.

После 22-х туров серии А «Ювентус» набрал 41 очко и занял 5-е место, «Удинезе» (20) идет на 14-й строчке.