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Сегодня, 06:20

Аллегри остался недоволен игрой «Ювентуса» в матче с «Удинезе»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе своей команды в матче 22-го тура серии А с «Удинезе» (2:0).

«Мы морально и физически продержались 120 минут в матче за Суперкубок, но сегодня в определенный момент мы просто выключились. Так не стоит делать, мы должны быть всегда сосредоточены, тем более, когда на трибунах болельщики. Мы рисковали. Во втором тайме мы расслабились и потеряли концентрацию», — цитирует Аллегри Sky Sports.

После 22-х туров серии А «Ювентус» набрал 41 очко и занял 5-е место, «Удинезе» (20) идет на 14-й строчке.

Источник: https://www.skysports.com/

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Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
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Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
ФК Удинезе
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Чемпионат Италии: «Ювентус» обыграл «Удинезе», «Аталанта» — «Интер» и другие матчи 22-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
7
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
8
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 20 4 8 8 28-36 20
15
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 20 3 2 15 13-46 11
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38 тур
15.01 17:00
Сампдория – Торино
 1 : 2
15.01 20:00
Салернитана – Лацио
 0 : 3
15.01 22:45
Ювентус – Удинезе
 2 : 0
16.01 14:30
Сассуоло – Верона
 - : -
16.01 17:00
Венеция – Эмполи
 - : -
16.01 20:00
Рома – Кальяри
 - : -
16.01 22:45
Аталанта – Интер
 - : -
17.01 20:30
Болонья – Наполи
 - : -
17.01 20:30
Милан – Специя
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