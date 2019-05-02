Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что у него по-прежнему есть мотивация работать в туринском клубе. Напомним, что в конце апреля туринцы в восьмой раз подряд выиграли титул чемпиона Италии, победив "Фиорентину" (2:1).

– Нам нужно будет встретиться с президентом, чтобы вместе спланировать будущее, – приводит пресс-служба клуба слова Аллегри. – Каждый год "Ювентус" должен быть конкурентоспособным во всех турнирах. У меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать.

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года.

🎙 Allegri: "At the end of the season I will have to sit down with the President so that we can plan for the future with a clear picture. Every year Juve must be competitive and challenge for everything. I have the right motivation to continue here."#JuveToro #ForzaJuve – JuventusFC (@juventusfcen) 2 мая 2019 г.

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