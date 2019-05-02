Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что у него по-прежнему есть мотивация работать в туринском клубе. Напомним, что в конце апреля туринцы в восьмой раз подряд выиграли титул чемпиона Италии, победив "Фиорентину" (2:1).
– Нам нужно будет встретиться с президентом, чтобы вместе спланировать будущее, – приводит пресс-служба клуба слова Аллегри. – Каждый год "Ювентус" должен быть конкурентоспособным во всех турнирах. У меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать.
Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года.
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