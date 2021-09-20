Аллегри о ничьей с «Миланом»: «Я ошибся с заменами, мне следовало выпустить больше игроков обороны»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:1).

«К сожалению, мы потеряли концентрацию, решимость и сосредоточенность. Вы только посмотрите на угол, с которого мы пропустили гол. Невозможно отдать эту игру после того, как вы ее контролируете. Очевидно, нам нужно двигаться дальше. Намного больше. Эта игра ничего не меняет в моем представлении о «Ювентусе». Что нам нужно быстро понять, так это то, что бывают игры, когда нужно быть жестким, нужно быть решительным, чтобы добиться успеха и сохранять концентрацию.

Признаюсь, я ошибся с заменами. Мне следовало выпустить больше игроков обороны и контролировать счет, поэтому я беру на себя ответственность за это » , — приводит слова Аллегри DAZN.

«Ювентус» набрал два очка и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. У «Милана» десять очков и вторая позиция.