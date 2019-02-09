Аллегри - о Дибале: "Он - умный парень, извинился, как полагается"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри оценил извинения Пауло Дибалы за преждевременный уход со скамейки запасных во время матча с "Пармой" (3:3).

- Он извинился за этот проступок, как полагается, как умный парень, на которого возложена огромная ответственность - носить футболку с номером 10 и быть запасным капитаном вместо Джорджо Кьеллини, - цитирует Аллегри Football Itaila. - Дибала продемонстрировал неправильное отношение к игре, но он осознал это. Все в прошлом.

На данный момент "Ювентус" идет на первом месте в серии А, набрав 60 очков в 22 матчах. Дибала провел за черно-белых 27 матчей, в которых забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.