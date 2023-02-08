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Аллегри недоволен игрой «Ювентуса» в матче с «Салернитаной» при счете 3:0

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренере «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Салернитаной» (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

«Мы провели хорошие 60 минут, но стали слишком спокойны после счета 3:0 и допустили слишком много ударов по воротам. Мы были статичны на своих позициях, недостаточно двигались, и игроки знали, что мы обязательно должны быть лучше. Это шаг, который мы должны сделать. Команда хорошо играла в течение часа, была агрессивной и прессингующей, но когда начали контролировать мяч, делая передачи вратарю и слишком много держа мяч, мы позволили сопренику вернуться в игру. Это неприемлемо. Мы видели это слишком много раз в этом сезоне, например, против «Монцы» и «Салернитаны» в первом круге, когда у нас не было правильного подхода», — цитирует Football Italia Аллегри.

Сейчас туринская команда занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 26 очков.

7&nbsp;февраля. &laquo;Салернитана&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. «Ювентус» разгромил «Салернитану»
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Аллегри считает целью «Ювентуса» на сезон попадание в верхнюю половину таблицы
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 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
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 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 21 11 6 4 37-17 39
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
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 Монца 21 7 5 9 27-30 26
11
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
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 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
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 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
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 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
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Специя – Наполи
 0 : 3
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Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 1 : 2
5.02 22:45
Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
Верона – Лацио
 1 : 1
6.02 22:45
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7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
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