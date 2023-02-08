Аллегри недоволен игрой «Ювентуса» в матче с «Салернитаной» при счете 3:0

Главный тренере «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Салернитаной» (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

«Мы провели хорошие 60 минут, но стали слишком спокойны после счета 3:0 и допустили слишком много ударов по воротам. Мы были статичны на своих позициях, недостаточно двигались, и игроки знали, что мы обязательно должны быть лучше. Это шаг, который мы должны сделать. Команда хорошо играла в течение часа, была агрессивной и прессингующей, но когда начали контролировать мяч, делая передачи вратарю и слишком много держа мяч, мы позволили сопренику вернуться в игру. Это неприемлемо. Мы видели это слишком много раз в этом сезоне, например, против «Монцы» и «Салернитаны» в первом круге, когда у нас не было правильного подхода», — цитирует Football Italia Аллегри.

Сейчас туринская команда занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 26 очков.