Аллегри назвал имя капитана «Ювентуса» на следующий сезон

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед матчем с «Лацио» в 37-м туре серии А рассказал, кто будет капитаном команды на следующий сезон.

«Когда ты не выигрываешь, тебе не нужно говорить, а сосредоточиться на том, что ты должен делать в следующем сезоне. Что касается капитанской повязки, то в следующем сезоне она будет на руке Леонардо Бонуччи», — цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» после 36 туров серии А занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 69 очков. Команда Аллегри ранее гарантировала себе участие в групповой стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.