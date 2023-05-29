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Аллегри: «Когда я вернулся в «Ювентус», я знал, что побеждать будет тяжело»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии против «Милана» (0:1).

«Я поблагодарил парней после матча. Это был невероятный сезон, мы должны с честью его завершить в Удине. Никому не пожелаю провести такой год, когда очки то забирают, то возвращают, то снова забирают. Мы сыграли так, как могли. Сезон аномальный, это всем очевидно. Люди говорят о нашем провале, но мы все равно набрали 69 очков, несмотря на все происходящее. Мы должны этим гордиться и быть благодарны игрокам. Если бы не события за пределами поля, мы бы попали в Лигу чемпионов. Жаль об этом говорить, но наш сезон был завершен в Севилье. В этот момент у нас иссякла ментальная энергия.

Когда я вернулся в «Ювентус», я знал, что побеждать будет тяжело, я не такой глупец, чтобы считать иначе. Если бы я хотел побеждать, я бы пошел в другое место. Я вернулся потому, что эта семья и клуб во мне нуждались", — сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.

За тур до конца чемпионата «Милан» (67 очков) занимает 4-е место в турнирной таблице серии А. Красно-черные уже не опустятся ниже четвертой строчки, таким образом, они гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Ювентус» располагается на 7-й строчке — 59 очков.

ФК Милан
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Лацио 37 21 8 8 58-30 71
3
 Интер 37 22 3 12 70-42 69
4
 Милан 37 19 10 8 61-42 67
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 37 21 6 10 55-33 59
8
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
9
 Фиорентина 37 14 11 12 50-42 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 37 10 13 14 37-47 43
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 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
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