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Аллегри хочет, чтобы Дибала продлил контракт с «Ювентусом»

21:53
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Массимилиано Аллегри, который может стать главным тренером «Ювентуса», рассчитывает на форварда команды Пауло Дибалу, сообщает 27 мая в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

По данным источника, специалист попросит руководство клуба провести переговоры с представителями игрока, чтобы продлить с ним контракт. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

27-летний аргентинец в завершившемся сезоне провел 26 матчей за «Юве» во всех турнирах и забил пять мячей при пяти голевых передачах.

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