Аллегри хочет, чтобы Дибала продлил контракт с «Ювентусом»
21:53
Массимилиано Аллегри, который может стать главным тренером «Ювентуса», рассчитывает на форварда команды Пауло Дибалу, сообщает 27 мая в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.
Conferme sul fatto che #Allegri chieder? alla societ? di provare a imbastire un dialogo con l'entourage di #Dybala per il rinnovo ???@GoalItalia— Romeo Agresti (@romeoagresti) May 27, 2021
По данным источника, специалист попросит руководство клуба провести переговоры с представителями игрока, чтобы продлить с ним контракт. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.
27-летний аргентинец в завершившемся сезоне провел 26 матчей за «Юве» во всех турнирах и забил пять мячей при пяти голевых передачах.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю