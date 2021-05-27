Аллегри хочет, чтобы Дибала продлил контракт с «Ювентусом»

Массимилиано Аллегри, который может стать главным тренером «Ювентуса», рассчитывает на форварда команды Пауло Дибалу, сообщает 27 мая в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

Conferme sul fatto che #Allegri chieder? alla societ? di provare a imbastire un dialogo con l'entourage di #Dybala per il rinnovo ???@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) May 27, 2021

По данным источника, специалист попросит руководство клуба провести переговоры с представителями игрока, чтобы продлить с ним контракт. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

27-летний аргентинец в завершившемся сезоне провел 26 матчей за «Юве» во всех турнирах и забил пять мячей при пяти голевых передачах.