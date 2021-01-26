Аллегри готов к работе с «Ромой»

Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может принять предложение «Ромы», если оно поступит, сообщает Corriere di Roma. До этого появилась информация, что он входит в число кандидатов на должность главного тренера.

Итальянский специалист упоминался в качестве потенциального тренера «Челси», но эту должность должен занять Томас Тухель. 53-летний Аллегри стал чемпионом Италии с «Миланом» и пять раз выиграл чемпионат во главе «Ювентуса».