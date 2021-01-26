Аллегри готов к работе с «Ромой»
20:17
Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может принять предложение «Ромы», если оно поступит, сообщает Corriere di Roma. До этого появилась информация, что он входит в число кандидатов на должность главного тренера.
Итальянский специалист упоминался в качестве потенциального тренера «Челси», но эту должность должен занять Томас Тухель. 53-летний Аллегри стал чемпионом Италии с «Миланом» и пять раз выиграл чемпионат во главе «Ювентуса».
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