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Аллегри готов к работе с «Ромой»

20:17
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Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может принять предложение «Ромы», если оно поступит, сообщает Corriere di Roma. До этого появилась информация, что он входит в число кандидатов на должность главного тренера.

Итальянский специалист упоминался в качестве потенциального тренера «Челси», но эту должность должен занять Томас Тухель. 53-летний Аллегри стал чемпионом Италии с «Миланом» и пять раз выиграл чемпионат во главе «Ювентуса».

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