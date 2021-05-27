Аллегри договорился о возвращении в «Ювентус»

Массимилиано Аллегри вернется на пост главного тренера «Ювентуса», сообщает 27 мая в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Нынешний тренер Андреа Пирло будет уволен.

По данным источника, в ближайшие часы стороны подпишут контракт. Договоренность о назначении уже была достигнута.

Massimiliano Allegri will sign his contract as new Juventus manager in the next few hours. The agreement has been completed. Andrea Pirlo will be sacked. Just a matter of hours. ??? #Juventus — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021

53-летний специалист покинул «Юве» в 2019 году, после чего не работал тренером. Вместе с командой он пять раз выиграл чемпионат Италии, четырежды — Кубок Италии, дважды — Суперкубок страны. Также при нем команда два раза дошла до финала Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Ювентус» стал четвертым в серии А, выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также вылетел от «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.