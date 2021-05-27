Футбол
Италия

Новости

Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Аллегри договорился о возвращении в «Ювентус»

17:40
Массимилиано Аллегри. Фото AFP
Массимилиано Аллегри. Фото AFP
Теги:

Массимилиано Аллегри вернется на пост главного тренера «Ювентуса», сообщает 27 мая в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Нынешний тренер Андреа Пирло будет уволен.

По данным источника, в ближайшие часы стороны подпишут контракт. Договоренность о назначении уже была достигнута.

53-летний специалист покинул «Юве» в 2019 году, после чего не работал тренером. Вместе с командой он пять раз выиграл чемпионат Италии, четырежды — Кубок Италии, дважды — Суперкубок страны. Также при нем команда два раза дошла до финала Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Ювентус» стал четвертым в серии А, выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также вылетел от «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия близка к плей-офф, а Канаде нужно чудо. Расклады для топ-сборных на чемпионате мира
Безумную серию пенальти в финале Лиги Европы выиграл вратарь, которому не забили 11-метровые Месси, Роналду и Неймар
Турнирная таблица группы России на ЧМ-2021: положение после матча с Данией
Чемпионат мира по хоккею-2021, результаты матчей 27 мая: США — Латвия и другие игры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд