Аллегри дисквалифицировали на один матч чемпионата Италии за оскорбления арбитра
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии за оскорбления арбитра в матче 20-го тура с «Наполи» (1:1), сообщает газета La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, главный тренер туринского клуба был недоволен тем, что арбитр добавил мало времени в концовке встречи и оскорбил его, покидая поле. Также Аллегри был оштрафован на 10 тысяч евро.
После 20 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. 9 января туринцы встретятся с «Ромой».
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Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/08-01-2022/giudice-sportivo-insulti-arbitro-allegri-squalificato-contro-roma-430814517073.shtml
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