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Сегодня, 01:35

Аллегри: «Было бы обидно проиграть «Аталанте» после хорошей игры»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (1:1).

«Было бы обидно проиграть матч после хорошей игры. Мы допустили ошибки в завершении атак, перед перерывом было три минуты ужаса, после того как мы легко потеряли мяч. Малиновский хорошо справился со штрафным. Это был невероятный гол, но Данило здорово сравнял счет.

Слишком много очков до лидеров таблицы. Мы просто пытаемся улучшить нашу игру, и нам нужно сделать шаг вперед. Нам надо превратить свои моменты в голы, вот где нужно работать лучше», — приводит слова Аллегри DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Аталанта» с 44 очками — на пятой строчке.

ФК Аталанта
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
0
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