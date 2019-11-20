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Алессио Романьоли: «Игроки «Милана» надеются переломить ситуацию как можно скорее»

13:54

Защитник «Милана» Алессио Романьоли рассказал о подготовке к матчу 13-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

- Мы надеемся переломить ситуацию как можно скорее, — цитирует Романьоли Sport Mediaset. - Мы выходим из трудного периода.

Матч не менее важен для «Наполи», который не побеждает в пяти играх подряд. Мы готовы к матчу и надеемся оставить все силы, что у нас есть, на поле.

Матч пройдет 23 ноября в Милане и начнется в 20:00 мск.

«Милан» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Наполи» с 19 очками — на 7-м месте.

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