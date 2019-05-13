Алессандро Флоренци: "Роналду думает, что имеет право делать все что угодно"

Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци прокомментировал стычку с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду​ в матче 36-го тура чемпионата Италии (2:0).

В ходе конфликта португалец продемонстрировал несколько жестов игроку римлян, которые могут быть интерпретированы как насмешка над ростом Флоренци и призыве его замолчать.

– Мы дважды выводили мяч из игры, чтобы игроки могли получить медицинскую помощь, и дважды он пытался продолжить игру, – цитирует Флоренци Football Italia. – В первом тайме мы с Коларовым могли убежать в контратаку, но выбили мяч за боковую линию, потому что мы такие люди.



Роналду – обладатель "Золотого мяча" и думает, что имеет право делать все что угодно. Я тоже говорю и делаю много глупостей на поле, но они остаются там.