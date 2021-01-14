Алешандре Пату заявил, что мечтает вернуться в «Милан»

Нападающий Алешандре Пату заявил, что мечтает о возвращении в «Милан».

«У меня остались прекрасные воспоминания от игры в «Милане». Там я провел 150 матчей, забил 63 гола, стал чемпионом Италии и выигрывал Суперкубок страны. Я мечтаю вернуться в «Милан», эта команда навсегда в моем сердце. Если бы меня позвали, я бы с удовольствием подписал контракт. Мне хватило бы пары матчей, чтобы убедить тренера. Мы с Ибрагимовичем могли бы составить отличный дуэт», — приводит Football Italia слова Пату.

31-летний бразилец находится в статусе свободного агента. Последним клубом футболиста был «Сан-Паулу». Игрок покинул команду летом 2020 года. Пату выступал за «Милан» с 2007 по 2013 год.