Алешандре Пату: «Милан» должен сосредоточиться на Златане, он смертельно опасен перед чужими воротами"
13:36
Форвард «Сан-Паулу» Алешандре Пату поделился мнением о выступлении «Милана», за который играл с 2008-го по 2013 год.
— Мне было грустно видеть клуб в таком критическом состоянии в течение многих лет, — приводит слова Пату Gazzetta dello Sport. - Но «Милан» пытается начать заново, фанаты должны быть уверены в нем. Клуб должен позволить Мальдини работать. Он знает, что означает этот клуб, и сможет вернуть его на вершину.
А «Милан» должен сосредоточиться на Ибрагимовиче, он слишком ценен для молодых игроков и смертельно опасен перед чужими воротами.