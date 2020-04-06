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Алешандре Пату: «Милан» должен сосредоточиться на Златане, он смертельно опасен перед чужими воротами"

13:36
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Форвард «Сан-Паулу» Алешандре Пату поделился мнением о выступлении «Милана», за который играл с 2008-го по 2013 год.

— Мне было грустно видеть клуб в таком критическом состоянии в течение многих лет, — приводит слова Пату Gazzetta dello Sport. - Но «Милан» пытается начать заново, фанаты должны быть уверены в нем. Клуб должен позволить Мальдини работать. Он знает, что означает этот клуб, и сможет вернуть его на вершину.

А «Милан» должен сосредоточиться на Ибрагимовиче, он слишком ценен для молодых игроков и смертельно опасен перед чужими воротами.

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