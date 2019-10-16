Алексис Санчес выбыл до конца года

Форвард «Интера» Алексис Санчес перенес операцию из-за которой выбыл до конца года, сообщает официальный сайт клуба. У чилийца было зафиксировано смещение малоберцового сухожилия левой лодыжки. Предполагается, что он пропустит до трех месяцев.

В текущем сезоне 30-летний Алексис Санчес провел четыре матча за «Интер», забил один гол и отдал одну голевую передачу. Чилиец выступает за итальянскую команду на правах аренды, права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

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