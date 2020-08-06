Алексис Санчес подпишет трехлетний контракт с «Интером»

Нападающий Алексис Санчес останется в «Интере». Об этом сообщил генеральный директор клуба Джузеппе Маротта.

«Пока это неофициально, объявим в четверг утром, игрок полностью принадлежит «Интеру». У нас с ним контракт на три сезона. Мы верим, что он может быть сильной частью этой команды, рады заключению сделки, — приводит слова Маротты Football Italia.

В сезоне-2019/20 Санчес провел за «Интер» 30 матчей, на его счету 4 гола и 10 результативных передач.