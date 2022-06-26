Алексис Санчес отказался переходить в «Вильярреал»

Форвард «Интера» Алексис Санчес отказался переходить в испанский «Вильярреал», сообщает Football Italia.

Ранее 33-летний чилиец также отказался от вариантов с «Галатасараем», «Севильей» и «Марселем».

Контракт 33-летнего Алексиса Санчеса с «Интером» истекает летом 2023 года. Миланский клуб хочет избавиться от игрока из-за высокой зарплаты.

В минувшем сезоне экс-форвард «Барселоны», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» провел за «нерадзурри» 39 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами.