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Алексис Санчес отказался переходить в «Вильярреал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Интера» Алексис Санчес отказался переходить в испанский «Вильярреал», сообщает Football Italia.

Ранее 33-летний чилиец также отказался от вариантов с «Галатасараем», «Севильей» и «Марселем».

Контракт 33-летнего Алексиса Санчеса с «Интером» истекает летом 2023 года. Миланский клуб хочет избавиться от игрока из-за высокой зарплаты.

В минувшем сезоне экс-форвард «Барселоны», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» провел за «нерадзурри» 39 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами.

Алексис Санчес
ФК Вильярреал
ФК Галатасарай
ФК Интер (Интернационале)
ФК Марсель
ФК Севилья
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